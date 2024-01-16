Общество 16 января 2024, 15:19 Синоптик Позднякова: снежную бурю на Сахалин принесли циклоны из Китая

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Мощная снежная буря в Сахалинской области обусловлена циклонами со стороны Китая или Желтого моря. Об этом сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с News.ru.

По словам синоптика, холодный воздух встретился с теплым и морским, что и привело к сильным ветрам и снегопадам. Антициклон медленно расширяется за счет восточных территорий, поэтому ветреная погода в регионе сохранится.

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Позднякова отметила, что погода на Сахалине начнет улучшаться с четверга, 18 января.