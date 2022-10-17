Синоптик Позднякова рассказала, с чем связан красный цвет луны в Москве | 360°

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Синоптик Позднякова рассказала, с чем связан красный цвет луны в Москве

Синоптик Позднякова: появление красной луны в Москве связано с влажностью воздуха

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Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с РИА «Новости» заявила, что красный цвет луны, которую накануне наблюдали жители Москвы, связан с увеличением влажности воздуха.

Позднякова уточнила, что из-за теплого атмосферного фронта, который пришел в Центральную часть России, в воздухе начали преобладать красные участки спектра.

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«Когда луна всходит во влажном воздухе, то лунный свет приобретает красноватый оттенок», — процитировали «Известия» слова синоптика.

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Фотоснимки с луной необычного цвета появились в московских пабликах 17 октября. На кадрах видно, что спутник Земли имеет красный цвет.

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