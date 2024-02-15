Общество 15 февраля 2024, 14:05 Синоптик Позднякова рассказала москвичам, что снегопад пойдет на убыль во второй половине дня

Читать 360tv в

Мощные снегопады накрыли российскую столицу. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, когда ожидается сокращение большого количества осадков.

По ее словам, фронт медленно отступает, поэтому во второй половине дня снег пойдет на убыль. При этом атмосферное давление останется высоким, добавила эксперт.

Реклама

Она также отметила, что завтра, 16 февраля, количество осадков составит от 1 до 3 миллиметров.