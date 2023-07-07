Общество 07 июля 2023, 13:43 Синоптик Позднякова рассказала, что вторая половина лета в Москве будет ясной и теплой

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Вторая половина лета не принесет москвичам климатических сюрпризов. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, погода будет умеренно жаркой. Никаких температурных рекордов не ожидается. Так же обстоит ситуация и с дождями — все в пределах нормы.

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«И июль, и август ожидаются в пределах климатической нормы и по температуре, и по осадкам», — отметила эксперт.

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