Общество 17 июля 2023, 13:29 Синоптик Позднякова рассказала, что москвичей ждет дождливая неделя с грозами

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Текущая неделя будет в Москве дождливой, местами ожидаются грозы. Об этом «Москве 24» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Она отметила, что со вторника температура воздуха ночью опустится до +18 градусов, и в некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Днем снова потеплеет до +27. Подобная погода сохранится до субботы.

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