Общество 18 июля 2023, 12:34 Синоптик Позднякова предупредила, что в Москву придет похолодание и дожди

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Начиная со вторника, 18 июля, в Москву придет похолодание. Об этом сайту KP.RU рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В столицу придут ливни, грозы и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В среду, 19 июля, будет бушевать настоящее ненастье, но уже к вечеру погода прояснится.

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Однако прохладная и дождливая погода сохранится в Москве до выходных.

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