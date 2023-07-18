18 июля 2023, 12:34
Синоптик Позднякова предупредила, что в Москву придет похолодание и дожди
Начиная со вторника, 18 июля, в Москву придет похолодание. Об этом сайту KP.RU рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
В столицу придут ливни, грозы и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В среду, 19 июля, будет бушевать настоящее ненастье, но уже к вечеру погода прояснится.
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Однако прохладная и дождливая погода сохранится в Москве до выходных.
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