Общество 25 мая 2023, 11:53 Синоптик Позднякова объяснила природные аномалии по всей стране изменениями климата

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Погода по всей России не перестает удивлять: на севере началась сильная жара, а юг заливает дождями при низких для мая температурах. О причинах природных аномалий сайту kp.ru рассказала специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, виной таким погодным явлениям служат циклоны и антициклоны. Одни бушуют на юге страны, другие — на севере. Однако также играет свою роль и изменение климата. Его предсказывали еще более 40 лет назад.

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«Кстати, еще в начале 1980-х годов наши климатологи делали долгосрочные прогнозы об изменениях климата в России: теплеть будет на севере и в средней полосе, а на юге будет холодать и увеличится количество осадков. Именно эта тенденция сейчас и проявляется», — подчеркнула Позднякова.

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