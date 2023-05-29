Общество 29 мая 2023, 16:21 Синоптик Позднякова допустила, что 30-градусная жара в Москве может начаться в июне

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Июнь в столице начнется с умеренной температуры, но 30 градусов к концу месяца, вероятно, ждать стоит. Об этом рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, передала «Вечерняя Москва».

Первая декада месяца будет теплой, но не изнуряющей. Температура воздуха днем будет держаться у отметки около 20-22 градусов тепла. Но со второй половины июня возможна жара.

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«В июне не исключено повышение температуры до плюс 30 градусов. Редкий июнь, чтобы в Москве не было температуры от 25 до 30 градусов», — отметила Татьяна Позднякова.

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