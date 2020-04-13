Синоптик поделился прогнозом для Москвы на Пасху

По информации сайта RT, Вильфанд заметил, что температура воздуха в Москве может достичь +10°С.

«Бытует представление, что в пасхальный день погода значительно улучшается. Однако на Пасху бывает и дождь, бывает и очень жарко, и комфортная погода самая разнообразная. В этот раз температура будет около +10 °С, это совершенно нормально», — пояснил специалист.

Он обратил внимание на то, что +12 °С — максимально ожидаемое значение для 19-го числа.

«Резкого „взлета“ тепла, теплых воздушных масс не прогнозируется», — добавил Вильфанд.