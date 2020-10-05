Синоптик объяснил, с чем связана неточность метеопрогнозов

Ягудин обратил внимание на то, что прогнозы погоды, используемые сегодня в Сети, созданы на основе численных моделей. Они не могут предсказывать такие природные катаклизмы, как шквальный ветер, ураган или шторм. По мнению специалиста, прогнозы Гидрометцентра более точны, поскольку математические расчеты дополнены знаниями метеорологов.