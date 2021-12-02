Синоптик объяснил, почему циклоны называют именами людей

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил, чем циклон «Бенедикт» отличается от «Даниэля», а также почему природные явления называют именами людей. Об этом написал «Ридус».

«Государственные метеослужбы дают имена только тем циклонам, которые могут нанести значительный ущерб. Это делается для привлечения внимания к данному атмосферному объекту. Так проще говорить об угрозах и последствиях. Например, „Бенедикт“ принес резкое понижение давления и рекордное тепло», — пояснил синоптик.

Также, по словам Шувалова, имена циклонам любит давать коммерческая метеослужба в Германии. Точнее, она продает эти имена за деньги. Однако раздавать всем циклонам и антициклонам имена — это моветон, считает эксперт.

Господствующий в Москве циклон «Бенедикт» на этой неделе сменится циклоном «Даниэль». По словам Шувалова, никаких неприятных последствий от него ждать не стоит в отличие от предыдущего. В эти выходные жителей Москвы и Московской области «ждет мягкое вхождение в зиму», а температура воздуха составит от -1 до -4 градусов.