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    02 декабря 2021, 12:28

    Синоптик объяснил, почему циклоны называют именами людей

    Синоптик Шувалов: метеослужбы дают имена только тем циклонам, которые могут нанести ущерб

    Оксана Лавнюженко

    Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил, чем циклон «Бенедикт» отличается от «Даниэля», а также почему природные явления называют именами людей. Об этом написал «Ридус».

    Синоптик объяснил, почему циклоны называют именами людей

    «Государственные метеослужбы дают имена только тем циклонам, которые могут нанести значительный ущерб. Это делается для привлечения внимания к данному атмосферному объекту. Так проще говорить об угрозах и последствиях. Например, „Бенедикт“ принес резкое понижение давления и рекордное тепло», — пояснил синоптик.

    Также, по словам Шувалова, имена циклонам любит давать коммерческая метеослужба в Германии. Точнее, она продает эти имена за деньги. Однако раздавать всем циклонам и антициклонам имена — это моветон, считает эксперт.

    Господствующий в Москве циклон «Бенедикт» на этой неделе сменится циклоном «Даниэль». По словам Шувалова, никаких неприятных последствий от него ждать не стоит в отличие от предыдущего. В эти выходные жителей Москвы и Московской области «ждет мягкое вхождение в зиму», а температура воздуха составит от -1 до -4 градусов.