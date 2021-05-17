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    17 мая 2021, 16:13

    Синоптик объяснил, когда в Петербурге можно будет начать купальный сезон

    Полина Петрова

    Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов объяснил, когда в городе можно будет начать купальный сезон. Он отметил, что после небольшого похолодания вновь пришла аномально теплая погода, написало ИА «Невские новости».

    Синоптик объяснил, когда в Петербурге можно будет начать купальный сезон

    «Сейчас ждать прогрева воды не стоит. Несмотря на то что погода теплая, будут облака. Мелководье прогрелось, а температура воды в целом +10… +13 градусов. На Финском заливе также только мелководье прогрелось, это Лисий Нос, например», — объяснил Колесов.

    Для купания необходима температура в районе +18. В настоящий момент прямого нагрева воды нет. Купальный сезон можно будет открыть только после окончания текущего месяца.