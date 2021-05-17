Синоптик объяснил, когда в Петербурге можно будет начать купальный сезон

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов объяснил, когда в городе можно будет начать купальный сезон. Он отметил, что после небольшого похолодания вновь пришла аномально теплая погода, написало ИА «Невские новости».

«Сейчас ждать прогрева воды не стоит. Несмотря на то что погода теплая, будут облака. Мелководье прогрелось, а температура воды в целом +10… +13 градусов. На Финском заливе также только мелководье прогрелось, это Лисий Нос, например», — объяснил Колесов.

Для купания необходима температура в районе +18. В настоящий момент прямого нагрева воды нет. Купальный сезон можно будет открыть только после окончания текущего месяца.