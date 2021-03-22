Синоптик назвал дату наступления метеорологической весны в столице

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в столицу придет метеорологическая весна, сообщил сайт RT.

По ее словам, первую половину недели Москва будет находиться в зоне холодного атмосферного фронта, ожидается небольшой снег. Температура воздуха поднимется до двух градусов в столице и четырех градусов тепла в регионе. После 23 марта в последующие дни погоду будет определять антициклональная область.

В среду, 24 марта днем в городе будет около трех градусов выше нуля. Во второй половине недели температура начнет расти. Ощутимого потепления стоит ждать ближе к 27 марта.

«Днем воздух может прогреться до плюс шести-семи градусов. То есть температура воздуха 27 марта уже станет чуть выше климатической нормы, и можно будет считать, что к нам пришла не только астрономическая, но уже и метеорологическая весна», — отметила Позднякова.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что апрель порадует жителей и гостей столицы аномально теплой погодой.