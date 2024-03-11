Общество 11 марта 2024, 09:04 Синоптик назвал дату наступления метеорологической весны в Москве Синоптик Тишковец: метеорологическая весна придет в Москву 15 марта РИА «Новости»

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В Москве к середине марта вслед за календарной начнется метеорологическая весна. Однако снегопады и морозы вернутся, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Начало метеорологической весны в Москве, по всей видимости, все-таки условно, но будет положено уже 15 марта — за пять-шесть суток до астрономической и климатической весны. Снежный покров в столице полностью сойдет лишь к середине апреля», — сказал он.

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С 12 по 15 марта, по словам специалиста, в столицу придет антициклон, прекратятся осадки и выйдет солнце. Евгений Тишковец предупредил, что холода и снежные заряды еще вернутся в столичный регион в этом сезоне.

Магнитные бури пройдут в середине марта, объявил сервис «Яндекс Погода». Геомагнитную активность в пределах трех-четырех баллов спрогнозировали 15 и 16 марта. Незначительные возмущения произойдут 21 и 22 марта, пик бурь придется на 31 марта.