Общество 14 марта 2024, 18:31 Синоптик Мокеева пообещала нижегородцам весну с 23 марта

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Весна в Нижний Новгород придет лишь с конца следующей недели, с 23 марта. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольгу Мокееву.

Она рассказала, что, начиная со следующей субботы, в регионе установится стабильное тепло. Пока же в Нижнем Новгороде на смену весенним дням приходят холодные и морозные ночи. Как добавил RT, с 23 марта дневной плюс будет перебивать ночные температуры.

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