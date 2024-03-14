Общество 14 марта 2024, 13:26 Синоптик Мокеева: метеорологическая весна в Нижнем Новгороде может наступить 23 марта

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Метеорологическая весна может прийти в Нижний Новгород только 23 марта. Об этом сообщила начальник отдела ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева в беседе с сайтом NewsNN.ru.

Речь идет о периоде, при котором среднесуточная температура воздуха устойчиво держится на отметке больше 0 градусов.

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«В этом году мы видим, что температурный фон выше нормы, но захолаживание по ночам сохраняется, перебивая дневной плюс», — отметила эксперт.

По ее словам, в Нижний Новгород, как правило, метеорологическая весна приходит на третьей неделе марта.