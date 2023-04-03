Общество 03 апреля 2023, 13:49 Синоптик Михаил Леус рассказал, что петербуржцев пока ждет зимняя погода

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Несмотря на то, что наступил апрель, в Петербург никак не придет весна. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Telegram-канал ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.

По его словам, в понедельник, 3 апреля, в Северной столице будет холодно и снежно, возможен гололед. Примерно такая же погода будет и во вторник. По прогнозам синоптиков, температура не поднимется выше +4 градусов. При этом атмосферное давление в регионе будет выше нормы — 768 миллиметров ртутного столба.

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