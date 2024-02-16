Общество 16 февраля 2024, 11:39 Синоптик Мокеева пообещала нижегородцам долгожданное потепление на выходных

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В ближайшие выходные, 17 и 18 февраля, в Нижний Новгород придет долгожданное потепление. Об этом newsnn.ru рассказала начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

После затяжных сильных морозов столбики термометров начнут подниматься вверх. Уже в субботу потеплеет до -7 градусов, а в воскресенье — до -4 градусов.

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«Температура выходит из отрицательных аномалий и приближается к своей норме для середины февраля», — отметила Ольга Мокеева.

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