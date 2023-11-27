27 ноября 2023, 12:13
Синоптик Леус: циклон покинул Черноморское побережье
Южный черноморский циклон, который обрушился на территорию Крыма и Краснодарского края, уже покинул регион. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе сRT.
По словам синоптика, погода на Черноморском побережье постепенно приходит в норму. В ближайшее время ветер будет успокаиваться, ожидаются небольшие дожди.
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Леус отметил, что сейчас циклон пришел в Центральный федеральный округ.
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