Синоптик Леус рассказал о погоде в Петербурге | 360°

Общество 26 сентября 2022, 11:25 Поделиться Telegram

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Viber Синоптик Леус рассказал о погоде в Петербурге

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Дожди идут в Петербурге уже несколько дней, однако скоро благодаря антициклону они ненадолго прекратятся. Об этом изданию Neva.Today сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

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Уже 26 сентября в городе и области ожидается влияние антициклона. Это значит, что дожди прекратятся, иногда может проглядывать солнце. Температура днем составит +11...+13 градусов.

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