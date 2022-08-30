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    30 августа 2022, 22:20

    Синоптик Леус рассказал, когда в европейскую часть России придет бабье лето

    Полина Гребенщикова

    Через несколько дней в центральной части России похолодает. Бабье лето стоит ожидать примерно в начале третьей декады сентября. Прогнозом с Lenta.ru поделился синоптик Михаил Леус.

    Резкое похолодание начнется уже 31 августа — температура воздуха будет опускаться до +16 градусов. Небольшое потепление настанет на второй неделе сентября.

    «А на приход бабьего лета следует рассчитывать к началу третьей декады, то есть к двадцатым числам сентября», — рассказал Леус.

    Тогда воздух может прогреться примерно до +25…+30 градусов.