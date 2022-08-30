Синоптик Леус рассказал, когда в европейскую часть России придет бабье лето

Через несколько дней в центральной части России похолодает. Бабье лето стоит ожидать примерно в начале третьей декады сентября. Прогнозом с Lenta.ru поделился синоптик Михаил Леус.

Резкое похолодание начнется уже 31 августа — температура воздуха будет опускаться до +16 градусов. Небольшое потепление настанет на второй неделе сентября.

«А на приход бабьего лета следует рассчитывать к началу третьей декады, то есть к двадцатым числам сентября», — рассказал Леус.

Тогда воздух может прогреться примерно до +25…+30 градусов.