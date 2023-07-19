19 июля 2023, 14:11
Синоптик Леус рассказал, что до конца июля погода в Москве будет дождливой
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в разговоре с ИА НСН сообщил, что до конца июля в Москве сохранится дождливая погода. Температура воздуха будет колебаться в районе 20-25 градусов.
Специалист напомнил, что перед началом июля все долгосрочные прогнозы говорили о том, что второй летний месяц в столице будет на 1,5-2 градуса выше климатической нормы.
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Сейчас, по словам Леуса, фиксируется отрицательная аномалия. Погода немного стабилизируется, но жары не будет, добавил он.
Погода в Москве
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