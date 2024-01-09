Общество 09 января 2024, 11:54 Синоптик Леус предупредил жителей Москвы о резком похолодании после оттепели

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Теплая погода придет в столичный регион уже в четверг, 11 января. Однако специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что такие условия продлятся недолго. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

В ближайшее время жителей Москвы ждет нулевая температура и осадки в виде мокрого снега. Однако на смену им придут морозы до -13 градусов.

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Так, суббота будет солнечной и холодной. Ночью столбик термометра может опуститься до отметки в -17 градусов.