Общество 28 апреля 2023, 10:42 Синоптик Леус предупредил петербуржцев о наступлении холодного фронта

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В выходные дни в Санкт-Петербург придет холодный атмосферный фронт. В городе ожидается облачность и порывистый ветер. Об этом в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус, написали«Невские новости».

«Сегодня синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта», — сказал специалист.

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В субботу, 29 апреля, ожидаются небольшие дожди. В воскресенье, 30 апреля, существенных осадков не прогнозируется. Столбики термометра опустятся до +9 градусов.