Общество 10 июля 2023, 15:23 Синоптик Леус объяснил ливни и подтопления в Сочи особенностями местности

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Сочи опять подтопило из-за обрушившихся на регион ливней, которые будут идти до 12 июля. Об этом НСН рассказал сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, сложившаяся ситуация — не нонсенс и объясняется особенностями климата и местности Краснодарского края. Кроме того, на территории между Черным и Каспийским морями властвует активный циклон. Он усилил и без того характерные для региона в это время осадки.

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«За минувшую ночь метеостанция в районе Сириус отметила выпадение 159 миллиметров осадков за ночь при норме для Сочи в 100 миллиметров. Само понятие Имеретинская низменность — это пониженный участок. Ничего удивительного, что там случились подтопления», — отметил синоптик.

Он добавил, что больше всего от стихии пострадали жители Хостинского района Адлера и Сочи, а также Абхазии, Анапы и Новороссийска.

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