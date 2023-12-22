Общество 22 декабря 2023, 13:40 Синоптик Леус: атлантический циклон принесет в Петербург мокрый снег

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Теплый атлантический циклон принесет в Санкт-Петербург мокрый снег в пятницу, 22 декабря. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале, сообщил сайт «МК в Питере».

По прогнозам специалиста, осадки в виде мокрого снега будут особенно сильны во второй половине дня. Температура воздуха будет выше нормы и составит +2 градуса, порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.

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Как сообщил «ФедералПресс», к концу дня в Петербурге ожидается до трех-пяти сантиметров снега, на Карельском перешейке — около пяти-восьми.