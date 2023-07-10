Общество 10 июля 2023, 12:40 Синоптик Котилевская рассказала, что дожди в Сочи продлятся до 12 июля

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Дожди будут идти в Сочи еще в течение трех дней, до 12 июля. Об этом RT рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

Она объяснили, что 100 миллиметров — это норма осадков, которая должна выпадать за месяц. На деле же столько осадков обрушилось на Сочи на последние 24 часа. Однако, добавила эксперт, они станут менее интенсивными. И в вечеру среды, по прогнозам, закончатся.

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