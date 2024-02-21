Общество 21 февраля 2024, 14:05 Синоптик Колесов заявил, что зима в Петербурге закончится 21 февраля

Читать 360tv в

Последнем зимним днем в Петербурге будет 21 февраля. Об этом написал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Он написал, что в среду, 21 февраля, в Северной столице будет последний день с минусовыми температурами. Дальше погода будет более весенней, температура будет выше 0 градусов.

Реклама

Как добавил RT, в конце зимы воздух прогреется до +5 градусов.

Авторы: