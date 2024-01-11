11 января 2024, 17:26
Синоптик Колесов: в первой декаде января в Петербурге выпало мало осадков
В Санкт-Петербурге по итогам первой декады января выпало мало осадков — всего 10,1 миллиметра, что составляет 22% от нормы. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов, сообщили на сайте телеканала «Санкт-Петербург».
По словам специалиста, среднедекадная температура воздуха составила -15 градусов — это только 12 значение за весь ряд наблюдений, включая первую декаду 1942 года.
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Колесов также отметил, что солнце в этот период светило 10,9 часа.
Санкт-Петербург
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