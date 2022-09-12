Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге в ближайшие дни | 360°

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Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге в ближайшие дни

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе в ближайшие дни. По его словам, во второй половине недели ожидается похолодание, но заморозков все еще не будет, написали "Невские новости".

«Вместо солнечной тихой погоды станет ветрено и дождливо. Но с изменением погоды температура воздуха, наконец, приблизится к норме, а в отдельные дни сможет даже немного ее превышать», – добавил синоптик. 

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С середины недели в Санкт-Петербург придет обширный циклон из Атлантики. Температура воздуха опустится до 12-15 градусов. 

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В темное время суток будет теплее, чем в начале недели – 8-10 градусов, заключил Колесов.

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