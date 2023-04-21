Общество 21 апреля 2023, 13:19 Синоптик Колесов рассказал, что резкое похолодание придет в Петербург в середине следующей недели

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Резкое похолодание с дождями ожидает жителей города Санкт-Петербурга уже в середине следующей недели. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале, сообщило «ФедералПресс».

По прогнозам синоптика, столбики термометров опустятся ближе к середине предстоящей недели, также в городе ожидаются существенные осадки.

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Специалист отметил, что приблизиться к рекордному сухому периоду в Санкт-Петербурге помешал дождь, который прошел накануне.