Общество 16 февраля 2024, 18:53 Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о неблагоприятной погоде 17 февраля

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В субботу 17 февраля в Петербурге ожидается голодед и мокрый снег, переходящий в дождь. Об этом сообщил RT со ссылкой на начальника Гидрометцентра города Александра Колесова.

Он рассказал, что в субботу потеплеет до +4 градусов, но при этом пойдут ледяные дожди. Кроме того, к вечеру начнется гололед.

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«Ветер усилится до 7-12 м/с, с порывами — до 15-18 м/с, особенно в прибрежных районах Санкт-Петербурга. Вечером ветер поворачивает к западному, северо-западному, и тепло уходит», — подчеркнул Александр Колесов.

Он добавил, что в воскресенье погода стабилизируется, будет солнечно и небольшой мороз.

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