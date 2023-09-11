Общество 11 сентября 2023, 17:31 Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о холодном атмосферном фронте

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Во второй половине недели в Петербурге заметно изменится погода. В город придет холодный атмосферный фронт. Об этом изданию«Петербургский дневник» сообщил метеоролог Александр Колесов.

В понедельник, 11 сентября, воздух прогреется до +24 градусов, 12 и 13 сентября — до +25 градусов.

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«Атмосферный фронт принесет к нам дожди, но самое главное, что за ним похолодает», — сказал эксперт.

Он предупредил, что столбики термометров в дальнейшем опустятся до +20 градусов.