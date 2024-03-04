Общество 04 марта 2024, 18:24 Синоптик Колесов предупредил, что в Ленобласти похолодает до -15 градусов

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Похолодание до -15 градусов ожидается в Ленинградской области на этой неделе. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на главного синоптика Петербурга Александра Колесова.

Он предупредил, что регион оказался во власти холодного фронта. По ночам температура в некоторых районах будет опускаться до -12…-15 градусов. Днем — не поднимется выше +2 градусов. Кроме того, ожидается облачная и ветреная погода.

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