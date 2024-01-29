Общество 29 января 2024, 12:55 Синоптик Колесов предсказал заморозки в Петербурге к концу рабочей недели

Читать 360tv в

В Петербурге под влиянием циклона, который господствует сейчас над Норвежским и Баренцевым морями, почти всю неделю будет сохраняться плюсовая температура, но к пятнице снова начнутся заморозки. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на главного синоптика Северной столицы Александра Колесова.

По по словам, начало рабочей недели будет достаточно сухим, осадков в регионе почти не ожидается. Однако уже в среду новый атмосферный фронт принесет с собой мокрый снег. Заморозки в пятницу могут вызвать гололед.

Реклама

«Наиболее теплый день сегодня — в Петербурге максимальная температура до + 3-4 градусов, но сразу надо отметить, что экстремум температуры +5 градусов довольно высокий, а наблюдался он 29 января 1989 года», — отметил синоптик.

Авторы: