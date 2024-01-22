Общество 22 января 2024, 16:48 Синоптик Колесов пообещал петербуржцам теплую неделю

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Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что наступившая неделя принесет горожанам оттепель. Это объясняется влиянием обширных циклонов с Атлантики, отметил эксперт в беседе с газетой «Петербургский дневник».

По его словам, в период с 23 по 25 января температура воздуха поднимется до +1…+3 градусов. Возможны осадки в виде мокрого снега с дождем.

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Ближе к выходным столбики термометров начнут опускаться, добавил специалист. В конце рабочей недели погода вернется к зимнему режиму.