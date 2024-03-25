Общество 25 марта 2024, 15:59 Синоптик Колесов пообещал петербуржцам потепление в середине недели

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Синоптик Александр Колесов рассказал о погоде в Петербурге и Ленобласти на предстоящей неделе. Местных жителей ждет непродолжительное потепление, сообщил «Питер ТВ».

По словам эксперта, в скором времени в регион начнет поступать теплый воздух. Благодаря этому столбики термометров поползут вверх.

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Уже в среду, 27 марта, температура воздуха может прогреться до +10 градусов и выше. Однако в начале апреля похолодание вернется, заключил специалист.