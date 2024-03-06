06 марта 2024, 16:14
Синоптик Колесов пообещал петербуржцам потепление к 8 Марта
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, какую погоду ждать местным жителям в Международный женский день. Слова эксперта опубликовал Petrograd.
Специалист отметил, что ночью в регион пришел очень холодный и сухой воздух с севера. Именно поэтому столбики термометров не поднимаются выше +1 градуса.
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Однако 8 марта станет самым теплым днем на этой неделе, заявил синоптик. По его мнению, весна уже на пороге.
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