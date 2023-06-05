05 июня 2023, 17:20
Синоптик Колесов: погоду в Петербурге на этой неделе будут определять циклоны
В Санкт-Петербурге в период с 5 по 11 июня погоду будут определять циклоны. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Telegram-канал главного синоптика города Александра Колесова.
По прогнозам метеоролога, дневная температура в течение наступившей недели будет в пределах от +15 до +20 градусов. Атмосферное давление продолжит расти, существенных осадков не прогнозируется.
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Отмечается, что в ночь на 7 июня через Петербург пройдет атмосферный фронт, к 9 июня погоду в городе начнет определять антициклон.
Прогноз погоды
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