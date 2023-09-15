15 сентября 2023, 14:50
Синоптик Колесов: петербуржцев ожидают теплые выходные
Теплая погода ожидает жителей Санкт-Петербурга на предстоящих выходных. Об этом рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале, сообщил сайт gazeta.spb.ru.
По его прогнозам, в субботу и воскресенье петербуржцы могут рассчитывать на солнце. Столбики термометров днем на выходных поднимутся +20 градусов.
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Колесов отметил, что кратковременные дожди могут прийти на территорию Ленинградской области во второй половине дня 17 сентября, сообщил «Петербургский дневник».
Санкт-Петербург
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