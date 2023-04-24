Общество 24 апреля 2023, 11:46 Синоптик Колесов: отопление в Петербурге не отключат до 9 мая из-за предстоящего похолодания

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Отопительный сезон в Санкт-Петербурге завершится, если на протяжении пяти дней температура воздуха будет выше +8 градусов. О предварительных сроках отключения отопления рассказал главный синоптик города Александр Колесов в беседе с «Невскими новостями».

По его прогнозам, уже с середины текущей недели в Петербург придет резкое похолодание с дождями, столбики термометров не поднимутся выше +6 градусов, поэтому об отключении тепла в домах петербуржцев говорить пока рано.

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Колесов предположил, что отопительный сезон в городе завершится не ранее 9 мая.