Общество 15 июня 2023, 15:56 Синоптик Ильин рассказал, что в Крыму и Краснодарском крае море уже прогрелось

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На российских курортах Крыма и Краснодарского края море уже прогрелось, и в нем можно купаться. Об этом рассказал метеоролог и синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин, передала «Вечерняя Москва».

По его словам, температура в Черном море уже достаточно теплая и достигает местами 23 градусов. Это комфортная для купания вода.

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«На полуострове вода прогрелась по всему побережью — от Запада до Южного берега Крыма. Там около 22 градусов тепла», — рассказал синоптик.

Согласно прогнозам, вода продолжит нагреваться и дальше. На российских курортах ожидается достаточно высокая температура воздуха. Охладить же море могут только подводные течения.

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