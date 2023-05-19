Общество 19 мая 2023, 12:54 Синоптик Ильин рассказал, что резкое похолодание и гроза придут в выходные в Тульскую область

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Грядущие выходные, 20 и 21 мая, будут в Тульской области холодными и дождливыми. Об этом сообщило ИА «Тульская служба новостей» со ссылкой на синоптика прогностического центра «Метео-ТВ» Александра Ильина.

В субботу похолодает до +14…+16 градусов. А в воскресенье к низким температурам добавятся еще грозы с дождями. Кроме того, ожидается северный ветер с порывами до 14 метров в секунду.

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