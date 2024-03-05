Общество 05 марта 2024, 13:26 Синоптик Ильин предупредил жителей Москвы о морозной погоде в ближайшие дни

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Малооблачная и морозная погода ожидается в российской столице и Московской области в ближайшие дни. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT.

Так, в ночь на 6 марта столбики термометров опустятся до отметки -10 градусов.

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«В следующие ночи мороз в Москве и по области ожидается в пределах -14…-9 градусов», — добавил эксперт.

Он также отметил, что атмосферное давление будет слабо падать в течение недели.