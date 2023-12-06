06 декабря 2023, 14:21
Синоптик Ильин предупредил жителей Москвы о крепких морозах перед выходными
Крепкие морозы ждут жителей Москвы в пятницу, 8 декабря. Об этом сообщил синоптик и метеоролог Александр Ильин в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
В течение недели столбик термометра будет опускаться все ниже и достигнет отметки в -19 градусов перед выходными. Такое похолодание объясняется сменой циклона на антициклоны, отметил эксперт.
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По его словам, из-за ветра морозы могут ощущаться сильнее, чем есть на самом деле. Порывы будут достигать восьми метров в секунду.
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