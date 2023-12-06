Общество 06 декабря 2023, 14:21 Синоптик Ильин предупредил жителей Москвы о крепких морозах перед выходными

Читать 360tv в

Крепкие морозы ждут жителей Москвы в пятницу, 8 декабря. Об этом сообщил синоптик и метеоролог Александр Ильин в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

В течение недели столбик термометра будет опускаться все ниже и достигнет отметки в -19 градусов перед выходными. Такое похолодание объясняется сменой циклона на антициклоны, отметил эксперт.

Реклама

По его словам, из-за ветра морозы могут ощущаться сильнее, чем есть на самом деле. Порывы будут достигать восьми метров в секунду.