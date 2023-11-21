Общество 21 ноября 2023, 11:47 Синоптик Ильин предупредил москвичей о самой холодной ночи с 22 на 23 ноября

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В ночь со среды на четверг, с 22 на 23 ноября, москвичей будет ждать самая холодная ночь осени. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин, передала «Вечерняя Москва».

По словам метеоролога, температура воздуха в столице в эту ночь опустится до -14 градусов. Однако похолодания стоит ждать уже сегодня. В ночь с 21 на 22 ноября тоже будет достаточно сильный мороз, до -10 градусов.

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