Общество 27 ноября 2023, 17:13 Синоптик Ильин предупредил москвичей о переменчивой погоде в течение недели

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Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что жителей столицы ожидает переменчивая погода. Предстоящее затишье по осадкам продлится недолго, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, в середине недели снегопады будут совсем незначительными. Однако уже в четверг возможно кратковременное потепление, которое принесет с собой метели. В пятницу в город вернется мороз.

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Ильин отметил, что атмосферное давление будет расти до четверга, а после приобретет скачкообразный характер.