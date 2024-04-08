Общество 08 апреля 2024, 13:04 Синоптик Ильин предупредил москвичей о небольших дождях в конце недели

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Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, какая погода ждет москвичей на этой неделе. Местным жителям можно рассчитывать на благоприятные условия, отметил эксперт в беседе с RT.

Так, до среды, 10 апреля, дневная температура воздуха будет подниматься до +21…+23 градусов, отметил специалист.

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По его словам, в четверг и пятницу появится вероятность небольших дождей. Кроме того, ближе к выходным столбики термометров в светлое время суток опустятся до +11…+16 градусов.