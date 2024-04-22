Общество 22 апреля 2024, 12:42 Синоптик Ильин пообещал жителям Тульской области солнечную погоду в середине недели

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Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин составил прогноз погоды для Тульской области. В середине недели местных жителей ожидают солнечные дни, отметил эксперт в беседе с «ТСН24».

По его словам, с 22 по 24 апреля столбики термометров покажут отметку на уровне +12…+17 градусов. Ближе к выходным потеплеет до +17…+22 градусов.

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Местами порывы ветра достигнут 10-15 метров в секунду. В пятницу, 26 апреля, регион могут накрыть дожди.