22 апреля 2024, 12:42
Синоптик Ильин пообещал жителям Тульской области солнечную погоду в середине недели
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин составил прогноз погоды для Тульской области. В середине недели местных жителей ожидают солнечные дни, отметил эксперт в беседе с «ТСН24».
По его словам, с 22 по 24 апреля столбики термометров покажут отметку на уровне +12…+17 градусов. Ближе к выходным потеплеет до +17…+22 градусов.
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Местами порывы ветра достигнут 10-15 метров в секунду. В пятницу, 26 апреля, регион могут накрыть дожди.
Прогноз погоды
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