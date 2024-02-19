19 февраля 2024, 15:11
Синоптик Ильин пообещал потепление в европейской части России
В европейскую часть России придет долгожданное потепление. Об этом RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.
Он спрогнозировал, что к концу недели, как раз к трем выходным, температура воздуха поднимется выше климатической нормы. В Москве и еще ряде регионов столбики термометра не опустятся ниже 0 градусов даже ночью.
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«Существенных осадков на неделе не произойдёт. Связано с тем, что мы будем находиться далеко от центра североатлантического антициклона», — рассказал синоптик.
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